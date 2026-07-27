В Омске медработница передала 11 млн рублей курьерам и лишилась накоплений

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Дистанционные мошенники в 2026 году обманули жителей Омской области 1937 раз, преступления были совершены с использованием ИТ-технологий. Как уточнили в прокуратуре региона, общий ущерб по уголовным делам превысил 730 млн рублей. Один из последних инцидентов произошел 21 июля: в полицию обратилась работница медицинского учреждения.
Женщине несколько дней звонили якобы из Министерства цифрового развития, Федерального казначейства и ФСБ. Незнакомцам удалось убедить омичку направить накопления «на экспертизу» для расследования дела о фальшивомонетчестве. Потерпевшая передала курьеру 11 млн рублей, с которыми тот скрылся. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
В прокуратуре напомнили местным жителям, что сотрудники госорганов никогда не звонят с подобными предложениями.
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