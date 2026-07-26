В августе в Омске откроется самый большой фонтан за Уралом

Фото: правительство Омской области

Губернатор Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в Омске самый большой фонтан за Уралом будет открыт на набережной в Омске в августе. Президент побывал в нашем городе в связи с форумом России и Казахстана.

О том, что Хоценко в диалоге с главой государства рассказал о самых различных проектах, мы уже писали. В данном случае он конкретизировал, что ведется строительство участка новой набережной, его изначально планировали завершить к форуму, но не успели по объективным причинам.

«Форум же должен был быть изначально 20 августа. Мы старались успеть к 25 июля, но немножко не получилось. 20 августа это будет один из лучших объектов в стране. И самый большой фонтан за Уралом», — уточнил глава региона.

Также он высказал благодарность за поддержку этого проекта руководителя Сбербанка Германа Грефа.

Напомним, в 2019 году, когда Путин также приезжал в Омск на такой же форум двух стран, ему показали только что сданные Академию «Авангарда» и музейный центр «Эрмитаж Сибирь».

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