Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске 25 июля объявлялся режим беспилотной опасности. При этом оповещения по СМС жителям города приходили с задержкой.

КП-Омск сообщала ранее, что режим опасности длился чуть менее часа. В том числе о самом режиме и его отмене сообщал губернатор Виталий Хоценко. Об отмене он написал в 13:42.

Как известно, в этот день в Омске проходил форум России и Казахстана с участием президента Владимира Путина. Была ли попытка террористической атаки с этим как-то связана, остается догадываться.

Одновременно в этот день прошли реальные атаки дронов террористического киевского режима по Тюмени и Екатеринбургу. Во втором случае попытка удара была снова по складу компании Wildberries. Но она стала неудачной, дрон в само здание не попал, рухнул рядом, на стоянку машин, там начался пожар.

Возможно, режим в Омске в том числе из-за данных атак был страховочным.

Что известно о беспилотной опасности в Омской области 26 июля 2026 года

Жителям региона же СМС об опасности приходили от РСЧС Омской области с опозданием. Это вызывало недоумение.

СМС приходили вот в такое время Фото: Кирилл Янчицкий.

Как зафиксировал сам корреспондент КП-Омск, два разных оператора связи еще и доставили СМС в разное время. Объявление от 12:56 пришло на сим-карту одного оператора в 13:36, а на карту второго в 14:11. Примерно такие же интервалы были с сообщением об отмене режима опасности.

Нынешний режим в регионе стал четвертым. До того он объявлялся 10 июня, 1 июля и 6 июля. Тогда СМС с предупреждением также опаздывали.

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