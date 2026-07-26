Омский боец в матче против сборной мира уверенно победил португальца Рибейру

Фото: лига SFC

В Омске в программе турнира SFC 14 25 июля прошла матчевая встреча объединенной команды России и Казахстана и сборной мира, где безоговорочно победили россияне и кязахстанцы. Счет встречи 7:0.

Напомним, турнир был центральным спортивным событием XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Путина и Токаева. В состав сборной мира входили бойцы из Португалии, Германии, Турции, Ирана, Молдовы, Азербайджана и Польши.

«Я очень рад всех приветствовать, – добавил Александр Шлеменко. – Сегодняшнюю речь хотелось бы по традиции начать со слов благодарности нашим партнерам: компании «Газпром нефть», программе социальных инвестиций «Родные города», моторным маслам G-Energy, а также правительству Омской области. Сегодня у нас необычный формат – 2 страны: Россия и Казахстан – одна дружная сильная команда. В эти непростые времена нам как никогда нужно единство, и я надеюсь, что нашим турниром мы еще больше укрепим дружбу между нашими странами. Сегодня хочу пожелать единства, здоровья, процветания нашим странам и народам, ну и также победы», — так приветствовал болельщиков основатель лиги SFC Александр Шлеменко.

Капитаном сборной России и Казахстана был ученик Александра Шлеменко Андрей Корешков. Он победил техническим нокаутом, добиванием, португальца Таффарела Рибейру, сообщила пресс-служба областного минспорта.

В со-главном бою Александр Подмарев, еще один представитель Storm Shlemenko Fight Team выиграл также техническим нокаутом, его оппонентом был Петр Валавски.

Ранее мы писали, что изначального соперника Корешкова пришлось заменить экстренно.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru