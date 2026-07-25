На омской станции железной дороги сошел с рельсов вагон

Фото: СКР

Сегодня, 25 июля, на станции Омск-Северный Западно-Сибирской железной дороги сошел с рельсов вагон. О происшествии сообщили в СК России.

Вагон был порожним и при сходе с рельсов он не перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, в Омском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку по факту инцидента.

Она проводится по статье 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В рамках проверки специалисты выясняют все обстоятельства и причины инцидента. После завершения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Сумма возможного ущерба, причиненного сходом вагона, пока уточняется.

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