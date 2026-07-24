На севере Омской области в ДТП пострадали три человека

Фото: УМВД по Омской области

В Тарском районе в аварии 23 июля столкнулись мопед и иномарка «Хендай». В дежурную часть районного ОМВД России сообщение об этом пришло в 13:40, уточнила пресс-служба областного УМВД.

Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля, мужчина 1962 года рождения, двигаясь по дороге Омск-Тара, в районе 285-го километра столкнулся с мопедом «Альфа» под управлением 16-летнего юноши, из-за чего машина попала в кювет.

«Установлено, что водитель мопеда имеет право управления транспортным средством, в момент ДТП находился в мотошлеме и защитной экипировке.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю мопеда, водителю легкового автомобиля, а также его пассажиру — женщине 1965 г.р.», — уточнило УМВД.

Окончательно причины и обстоятельства аварии выяснят по итогам проверки.

Ранее мы писали, что в Омске за смерть пациентки осудят водителя «Скорой помощи».

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