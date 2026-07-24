Новый вратарь омского «Авангарда» готов в клубе к любой роли

Фото: ХК «Авангард»

Новичок «Авангарда» Иван Просветов дал интервью СМИ, где ответил на вопросы о новом клубе, знакомстве с его главным тренером и ожиданиях от сезона. По его словам, Никита Серебряков в виде первого номера в воротах его не смущает, он готов приносить пользу «ястребам» в любом объеме. В разговоре с газетой «Спорт-Экспресс» игрок объяснил: при переходе в омский клуб ему захотелось поиграть на родине. Права на него при этом принадлежали ЦСКА, в итоге он благодарен армейцам, что удалось договориться, ЦСКА пошел ему навстречу. Переходу Иван очень рад.

Вратарю задали вопрос, готов ли он в ситуации с очень сильным напарником Никитой Серебряковым много быть в запасе.

«В этом сезоне я готов к любой роли. Главное — помогать команде. Считаю, что у „Авангарда“ очень сильный, кубковый состав. Менеджмент принимает правильные решения, в том числе в вопросе глубины состава. Это очень важно. Буду выполнять всё, что от меня потребуется», – заверил Просветов.

Как рассказал Просветов, с тренером Ги Буше он пока лично не знаком, но слышал, что он очень хороший специалист. Ремарка журналиста о том, что Буше тренер одновременно достаточно специфический и активно вмешивается в работу вратарей, Ивана не смутила:

«Он главный тренер. Что скажет начальник, то и будем делать. При этом у меня есть своя игровая система. Надеюсь, она ему понравится.

Будем также работать с тренером вратарей. Я слышал о нём много хорошего». Игрок добавил, что в целом ему интересно, как тренеры в Омске будут развивать его, что предложат.

Иван пояснил, что в вопросе о том, окончательно ли он вернулся в Россию, ему трудно сказать что-нибудь с уверенностью. «Пока живу год за годом и далеко вперёд не заглядываю. Не получается подписать долгосрочный контракт.

Конечно, хотелось бы стабильности. Раньше у меня был большой контракт, и, возможно, я хотел бы снова заключить подобное соглашение. Но пока такой стабильности нет», – высказался голкипер.

Ранее мы писали, что двусторонний контракт на три года с омским клубом подписал молодой вратарь, местный воспитанник Дмитрий Ивченко.

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