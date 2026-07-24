Прокуратура Омска отсудила у мошенника 100 тысяч рублей для пенсионерки

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

24 июля омская прокуратура сообщила о завершении проверки по обращению 65-летней местной жительницы. Женщина потеряла 100 тысяч рублей, связавшись с мошенниками.

В августе 2025 года неизвестные через мессенджер представились сотрудниками ФСБ и убедили пенсионерку перевести накопления по указанным реквизитам. В ходе следствия полиция установила держателя этого счета — жителя Яранска Кировской области. Поскольку у мужчины не было законных оснований удерживать полученные деньги, прокурор Омска подал иск о взыскании неосновательного обогащения.

Требования были удовлетворены полностью, вынесенное решение уже вступило в законную силу. Исполнение контролирует надзорное ведомство.

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