Омские газовщики отключили 2 тысячи абонентов за долги

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Задолженность жителей Омской области за потребленный природный газ достигла 185,4 млн рублей. Более 55 тысяч абонентов имеют просрочку по оплате квитанций. С начала 2026 года местная ресурсоснабжающая фирма приостановила снабжение для 2,1 тысячи потребителей, общий долг которых превысил 38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика 24 июля.

В день проведения технических мероприятий 1,2 тысячи должников полностью внесли деньги — 16,4 млн рублей. Однако одной только оплаты счетов для возвращения газа в дома недостаточно. Желающим возобновить подачу ресурса предстоит также оплатить услуги по отключению и последующему подключению оборудования, которое производят в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.

В компании также пояснили, что указанные меры применяет к тем, кто не оплачивает газ 2 месяца и более и игнорирует требования о погашении долга.

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