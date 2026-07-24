Прокуратура начала проверку в Омске из-за гибели ребенка при обрушении стены

Место трагедии. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинского округа города Омска

В Ленинском округе Омска прокуратура начала проверку по факту гибели тринадцатилетнего мальчика. Трагедия произошла 23 июля в дневное время в результате обрушения кирпичной кладки стены заброшенного аварийного здания на улице Соцгородок, 18. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского округа Артем Буйный для координации действий правоохранительных органов и оперативного установления всех обстоятельств случившегося. В ходе надзорной проверки будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований федерального законодательства о безопасности эксплуатации зданий и сооружений. Особое внимание уделяется своевременности принятия мер по ограничению доступа граждан и местных жителей к аварийным объектам.

Также надзорное ведомство проверит эффективность работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части охраны их жизни и здоровья. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка.

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