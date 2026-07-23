Омский банковский кассир лишилась 323 тысяч рублей из-за звонка о домофоне

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Омска обратилась 43-летняя старший кассир банка с заявлением о хищении 323 тысяч рублей. Об этом 22 июля сообщили в региональном УМВД России.

Сначала женщине позвонили и сказали о скорой замене домофона в подъезде. Для подтверждения попросили назвать шестизначный код из смс, что она и сделала. Позже пришло уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием номера горячей линии. Позвонив туда, омичка услышала, что преступники уже получили доступ к ее документам и счетам. Для сохранения сбережений сибирячке посоветовали обратиться к представителю регулятора.

Затем с жертвой махинаций схемы связалась лжесотрудница Центробанка. Она убедила перевести 240 тысяч рублей личных накоплений и 83 тысячи кредитных средств на счет мужа, а после — в безопасную ячейку. Когда связь прервалась, жительница Омска осознала обман.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации.

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