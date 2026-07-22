В омской ОКБ обновили приемное отделение для экстренной помощи

Фото: министерство здравоохранения Омской области

В Омской областной клинической больнице открыли обновленное отделение неотложной помощи. Новость сообщили 22 июля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Благодаря реконструкции приемный покой превратился в высокотехнологичный центр для пациентов с тяжелыми состояниями. Полностью обновили инженерные коммуникации, установили навигацию, закупили эргономичную мебель для персонала. В отделении оборудовали кабинеты для экстренных исследований — ультразвука, эндоскопии, экспресс-лаборатории. Результаты КТ, МРТ, УЗИ и анализов мгновенно доступны врачам на мониторах.

Диагностика проводится на месте: каталка перемещается в соседний кабинет, уже вскоре после этого врач видит полную картину. Отделение работает круглосуточно. Кардиологи, нейрохирурги, неврологи прибывают в диагностический кабинет за пару минут, оценивают данные и принимают решение — например, о срочной операции. Оперативность и точность диагностики выросли многократно, что повысило шансы омичей на своевременное лечение.

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