Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дожди и жаркая погода продлятся на территории Омской области почти до конца недели. Такой прогноз на ближайшее три дня выдали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Так сегодня, 22 июля, температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, днем ожидается гроза. Еще на один градус выше — до +27 будет на улицах 23 и 24 июня. Причем и в четверг, и в пятницу в регионе снова ожидаются кратковременные дожди.

Отдохнуть от жары омичи смогу ночью — в эти часы в течение недели температура воздуха будет опускаться до +13…+15 градусов. Ветер будет дуть северный и северо-западный, максимальная скорость составит 8-13 м/с.

Ранее КП-Омск сообщала, что на омских полях на две недели раньше началась уборка урожая

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