Перевозчик не возобновит авиарейсы из Омска в Казахстан до августа

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рейс авиакомпании VIETJET QAZAQSTAN из Омска в Астану, который отменяли сначала до 20 июля, с 21 июля так и не возобновили. Перевозчик на своем сайте уточнил, что эти рейсы отменены и до 31 июля этого года включительно.

А на даты в августе и далее у компании нет определенности также.

«Информация о выполнении последующих рейсов будет обновляться по мере развития ситуации», — так она обрисовала ситуацию.

Альтернативный этому вариант, авиарейс «Астана — Петропавловск» и далее автобус до Омска, работал только до 20 июля. Те, кто успел еще купить билет на самолет из Астаны в Омск, по-прежнему могут забрать полную его стоимость.

О том, что произойдет отмена рейсов в Астану, стало известно 8 июля, после налета дронов враждебного киевского режима на Омск. Перевозчик снял с продажи все билеты на свои перелеты между Омском и Астаной. Омский аэропорт имени Карбышева в день самой атаки, 6 июля, впервые надолго приостановил работу.

Ранее мы писали, что в аэропорту задержались четыре рейса.

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