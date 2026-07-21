Из-за ошибки омский участник СВО едва не лишился очередного воинского звания

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Омич, добровольно отправившийся в зону спецоперации, долгое время не мог добиться присвоения очередного звания «капитан» из-за технической ошибки. Разобраться в ситуации и восстановить справедливость помогла депутат Госдумы Оксана Фадина.
Как выяснилось, после окончания военной кафедры в 2006 году мужчина получил звание старшего лейтенанта, а затем был переведен в запас. Когда в 2023 году он решил пойти добровольцем на СВО, в военкомате завели новое личное дело, но с ошибочной пометкой «рядовой». Это автоматически заблокировало возможность присвоения следующего воинского звания, которое полагалось ему по выслуге и статусу.
Ветеран обратился к Оксане Фадиной на одной из встреч. Парламентарий направила запросы в военную прокуратуру Омского гарнизона, а также Южного и Центрального военных округов. Проверка подтвердила факты, изложенные заявителем, и ошибка в базах данных была устранена. После этого военный комиссариат Омской области оперативно рассмотрел документы и принял положительное решение — омич получил заслуженное звание капитана запаса.
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