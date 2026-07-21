Недостроенное кафе у железнодорожного моста в Омске уйдет с молотка

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Омска выставила на торги объект незавершенного строительства в Ленинском округе, на улице 7-й Красноармейской, который городские власти изъяли у владельца через суд. Здание, возводившееся как кафе, готово на 70% и расположено на правом берегу Иртыша вблизи железнодорожного моста, его площадь застройки – 1320 квадратных метров.

Соответствующий лот размещен на официальном сайте РФ о проведении торгов. Аукцион назначен на 18 августа, начальная цена лота составляет 24,3 миллиона рублей, шаг повышения – 243 тысячи. Вырученные средства перечислят бывшему собственнику – физическому лицу, у которого объект был принудительно изъят решением Ленинского районного суда в июле 2025 года.

Предыстория объекта такова: участок под строительство еще в 2009 году получило ООО «Транзит Центр», но компания ликвидировалась в 2016 году, так и не завершив работы. Позже здание сменило хозяина, однако новый владелец, не имевший статуса ИП, не вносил арендную плату и не вел строительство. В ноябре 2024 года департамент имущественных отношений расторг договор в одностороннем порядке и добился в суде изъятия долгостроя.

Ранее КП-Омск сообщала, что в центре Омска построили новое здание для бизнеса и автосервиса

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