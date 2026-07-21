В центре Омска построили новое здание для бизнеса и автосервиса

Фото: пресс-центр администрации города

В департаменте архитектуры и градостроительства Омска сообщили о вводе в эксплуатацию нового административного здания. Двухэтажное строение появилось в Центральном административном округе, на улице 6-я Линия, 72. Общая площадь помещений нового объекта, построенного частным инвестором, составляет 1060,5 квадратных метра.

Фасад здания выполнен в контрастной красно-черной цветовой гамме. По документам объект предназначен для многофункционального использования – здесь допускается размещение офисов, торговых точек, магазинов или бытовых услуг. Нижняя часть, судя по представленному фото с гаражными воротами, предназначена для размещения автомобилей или предприятий техобслуживания.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске нашли подрядчика для строительства детсада в Советском округе

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