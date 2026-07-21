Омичей начнут выгонять с «диких» пляжей

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В последнюю неделю июля сотрудники ГУ МЧС России по Омской области будут усиленно патрулировать «дикие» пляжи. Как сказано в официальном пресс-релизе ведомства, с целью предотвращения отдыха и купания омичей в несанкционированных местах.

Для проведения межведомственной профилактической акции «Вода — безопасная территория» будет задействовано 235 патрульных групп — это почти тысяча человек в погонах и 31 единица техники. Вторым направлением деятельности патрульных станет контроль за нарушение правил пользования маломерными судами. На «диких» пляжах специалисты будут проводить с омичами беседы, что будет, если уговоры не возымеют действия, в пресс-релизе не сообщается.

Как пояснили в ГУ МЧС, усилить меры безопасности обязывает печальная статистика. С начала лета в Омской области утонули 22 человека, в том числе пятеро детей. По оценке начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Сергей Звекова, основными причинами трагедий являются купание в несанкционированных местах, употребление алкоголя и купание детей без присмотра взрослых.

Ранее КП-Омск сообщала, что на севере Омской области полиция поймала рыбака за незаконным выловом стерляди

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