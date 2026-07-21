В Омске нашли подрядчика для строительства детсада в Советском округе

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске нашли подрядчика для строительства детского сада в Советском округе. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.

Детский сад будет построен на проспекте Мира, 65А, на месте старого аварийного здания. Как сообщил глава города, победителем торгов на строительство признано ООО «Архитектурно-строительная компания Монолит».

Стоимость работ по контракту установлена в размере порядка 455 миллионов рублей. Финансирование объекта осуществляется за счет средств инфраструктурного сбора с застройщиков.

Проектной документацией предусмотрено трехэтажное строение, оснащенное лифтом. Учреждение рассчитано на девять групп для детей возрастной категории от полутора до семи лет. Заказчиком выступает департамент строительства мэрии города. Завершение строительных работ запланировано на 31 августа 2027 года.

Ранее КП-Омск сообщала о дате ввода в эксплуатацию тепличного комплекса в Лузино

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