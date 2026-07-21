В омском правительстве назвали дату открытия крупной теплицы в Лузино

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

В селе Лузино полным ходом идет реализация одного из самых значимых инвестиционных проектов в агропромышленном секторе региона. На участке в 20 гектаров здесь возводится крупнейший тепличный комбинат. В правительстве Омской области назвали дату его открытия.

Как заявил губернатор Виталий Хоценко, работы ведутся строго по утвержденному плану. Уже нынешней осенью предприятие начнет поэтапно запускать производственные очереди, что позволит плавно наращивать выпуск продукции по мере достижения каждым блоком полной производительности.

Общий объем частных вложений в создание комплекса превышает 10 миллиардов рублей. После выхода комбината на проектную мощность здесь будет организовано свыше 300 постоянных вакансий с конкурентоспособным уровнем оплаты труда. Выращивать овощи здесь будут круглогодично.

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