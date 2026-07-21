Омская поликлиника передала две машины на нужды бойцов СВО

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Омская Городская поликлиника №4 передала на нужды СВО два своих служебных автомобиля. Ранее они уже долгое время не эксплуатировались.

К линии фронта отправят микроавтобус ГАЗ-2217 «Баргузин» и бортовой грузовик ГАЗ-2217, сообщил областной минздрав. В ведомстве уточнили, что машины уже выработали свой ресурс в условиях мирной работы, но на «ленте» тоже могут помочь.

Специалисты «Фонда регионального развития Омской области», которому передали машины, проведут их восстановление, либор разбор авто на детали. В полевых условиях сейчас каждые исправный двигатель, коробка передач или элемент ходовой части означают спасенные жизни и выполнение боевых задач.

«Эти машины честно отработали свой ресурс, возили врачей на вызовы к пациентам, за получением лекарственных препаратов, перевозили медтехнику. Теперь их механизмы послужат другим целям. Мы искренне верим, что автомобили или их детали помогут нашим бойцам оставаться на ходу, успешно выполнять поставленные задачи и возвращаться домой живыми, — привел минздрав цитату главврача поликлиники Алексея Романова.

Ранее мы писали, что омские волонтеры отправили участникам СВО более 200 посылок.

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