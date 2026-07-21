Владимир Путин наградил омских мать-героиню и уважаемых работниц культуры

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий трем омичкам. Указ об этом уже опубликован на официальном портале правовых актов.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать героиня» глава государства присвоил Лидии Гармс из Полтавского района. До того, еще в 2016 году, ее многодетную семью, воспитывавшую в тот момент 10 детей, наградили на уровне региона.

Кроме того, звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получили две дамы. Это заведующая отделом Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Татьяна Масюк и хранитель фонда советской и современной живописи этого же музея Людмила Богомолова.

Ранее КП-Омск писала, что президент наградил сам музей имени Врубеля орденом за заслуги в культуре и искусстве.

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