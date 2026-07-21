За сутки в Омской области пять человек пострадали в авариях

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области за сутки 20 июля на дорогах случилось пять аварий, где получили травмы пять человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Ведомство уточнило, что в ходе надзора инспекторы возбудили 574 административных дел за нарушения ПДД. В том числе за нетрезвое вождение и отказ от медосвидетельствования это было 18 случаев. Нарушений ПДД пешеходами было 51.

Нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 21, случаев проезда на красный сигнал светофора было два. За нарушение правил проезда пешеходных переходов было выписано 22 протокола.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске за сутки в двух ДТП на улицах Молодогвардейской и Окружной дороге пострадали два ребенка.

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