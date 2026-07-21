Делегации из Беларуси и Казахстана приедут на празднование Дня города в Омске

Омск ждет гостей из разных регионов и стран. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омск для участия в торжествах, посвященных Дню Омской области и Дня города, планируют прибыть двенадцать официальных делегаций. Координацию визита гостей и программу мероприятий обеспечивает администрация города совместно с профильными ведомствами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Омска.

В числе приглашенных находятся представители четырех городов Беларуси, в том числе Минска, Могилева, Бреста и Гомеля. Также ожидаются делегации из Республики Казахстан, а именно из Петропавловска и Павлодара, и Генеральный консул Казахстана в Омске.

Кроме того, в Омск приедут делегации из российских городов: Перми, Пензы, Новосибирска, Благовещенска и подшефного города Стаханова Луганской Народной Республики.

В канцелярию мэрии уже поступают поздравления из разных стран и населенных пунктов. С наступающим праздником омичей поздравили главы Витебска, Маньчжурии, Ангарска, Нижневартовска, Симферополя, Калининграда, Томска, Брянска, Тобольска и Челябинска. Организаторы намерены провести праздник на высшем уровне, обеспечив безопасность и комфорт для всех участников.

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