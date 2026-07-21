Новый детский сад в Советском округе Омска построят за 455 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске определился подрядчик для строительства нового дошкольного образовательного учреждения в Советском округе. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания Монолит». Цена контракта составляет порядка 455 миллионов рублей. Объект на проспекте Мира, 65А будет возведен на средства инфраструктурного сбора. Об этом сообщил мэр Омска в своих соцсетях 21 июля.

Подрядчику предстоит построить трехэтажное здание с лифтом на месте, где ранее располагалось аварийное строение. Новый детский сад будет рассчитан на девять групп для детей от полутора до семи лет. Заказчиком дошкольного учреждения выступает департамент строительства мэрии. Срок завершения работ установлен на 31 августа 2027 года.

Реализация данного проекта позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для дошкольного образования жителей Советского округа, полностью заменив устаревшую инфраструктуру современным зданием, соответствующим всем актуальным нормативам.

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