Омские приставы помогли получить 235 тысяч рублей за незаконное увольнение

Молодого человека уволили во время служебной командировки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов обеспечили исполнение судебного решения в пользу жителя Пензенской области. Мужчина был незаконно уволен из IT-компании и через суд добился восстановления на рабочем месте, а также взыскания денежных средств за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области 21 июля.

Гражданин трудился менеджером по продажам в дистанционном формате на основании договора, заключенного на неопределенный срок. Для работы организация предоставила ему ноутбук и сотовый телефон. Несмотря на это, работодатель издал приказ об увольнении ввиду отсутствия сотрудника на стационарном рабочем месте, хотя в тот момент мужчина находился в служебной командировке, что является грубым нарушением норм Трудового кодекса РФ.

Суд признал действия компании незаконными и постановил восстановить гражданина в должности, а также взыскать с работодателя средний заработок и компенсацию морального вреда на общую сумму 235 тысяч рублей. После вступления решения в законную силу организация не спешила исполнять обязательства, поэтому исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов по Ленинскому административному округу города Омска.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил компанию-должника о возможности применения принудительных мер воздействия и штрафных санкций в случае неисполнения требований. Не желая сталкиваться с последствиями, организация в установленный законом срок исполнила требования суда в полном объеме. Работник восстановлен на рабочем месте, денежные средства перечислены, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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