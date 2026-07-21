Трамваи 7 маршрута временно прекратят движение в Омске из-за ремонта путей

Трамваи не будут ходить по маршрутам несколько дней Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской движение вагонов по маршруту номер семь будет полностью прекращено. В департаменте транспорта Омска сообщили о временных изменениях в работе электротранспорта 21 июля.

Работы по обновлению инфраструктуры запланированы на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Ограничения вступят в силу с 20:00 22 июля и продлятся до 05:30 23 июля. Аналогичная пауза в движении электротранспорта предусмотрена с 20:00 24 июля до 05:30 25 июля.

Капитальный ремонт путей необходим для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Своевременная замена изношенных участков рельсового полотна позволяет предотвратить сбои в расписании и снизить риск аварийных ситуаций. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать временные изменения в маршрутной сети города.

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