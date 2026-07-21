Сергей Шелест: «Нам удалось сделать еще один важный шаг в развитии Омска»

Фото: пресс-служба Омского городского Совета

Повышение собственных доходов и нацпроекты

В числе ключевых задач, стоящих перед городской администрацией, Сергей Шелест назвал повышение финансовой обеспеченности города и сохранение высоких темпов развития городской инфраструктуры.

По сравнению с 2022 годом собственные доходы города выросли в 2025-м году в 1,6 раз, на развитие города была направлена рекордная сумма - 46 млрд рублей. В рамках адресной инвестиционной программы профинансированы работы на 49 объектах на сумму почти 1,3 млрд рублей.

- Это стало возможным благодаря активному участию в национальных проектах, конструктивной работе с правительством Омской области, - отметил глава города.

Главные ресурсы для развития дают национальные проекты. С 2021 по 2024 год Омск участвовал в восьми. За это время их финансирование выросло в 2,4 раза - с 3,6 до 8,6 млрд рублей.

В 2025 году, со стартом обновленного перечня нацпроектов, город вошел в четыре новых: «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и «Экологическое благополучие». Общий объем финансирования по ним из бюджетов всех уровней превысил 6,7 млрд рублей.

Благоустройство: от общегородских пространств до дворов

В качестве одного из показательных примеров градоначальник назвал благоустройство, где изменения особенно заметны благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Значимым событием стала реконструкция бульвара Архитекторов. В самом сердце Левобережья появилась не просто обновленная магистраль, а полноценное общественное пространство с велодорожками и зонами отдыха. Кроме того, компания «Брусника» приступила к созданию зеленой зоны, посвященной памяти омича Петра Драверта, с продуманными сценариями для досуга и активностей.

В 2024 году завершилось комплексное благоустройство Городского сада в границах проспекта Карла Маркса и улиц Короленко, Ленина, Броз Тито. Проект получил признание на федеральном уровне и был отмечен Минстроем России как одна из лучших практик благоустройства общественных пространств.

Городской сад. Проект отмечен Минстроем Россиии как одна из лучших практик благоустройства общественных пространств. Фото: Владимир Казионов

С 2025 года ведутся работы на пляже «Центральный-2». Здесь появятся пешеходные зоны, подпорные стенки из габионов, кабинки для переодевания, теневые навесы, игровые и спортивные площадки – все в соответствии с едиными стилевыми решениями и стандартами качества городской среды

Кроме того, завершено преображение аллеи в районе улиц Энергетиков–Химиков и благоустройство сквера имени Борцов Революции. В целом за четыре года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 97 общественных пространств, включая 78 зон малой рекреации, и 159 дворов.

Особо мэр отметил вклад социально ответственного бизнеса. Благодаря такому виду поддержки «Шар «Держава» в этом году обретет монументальный облик. В прошлом году за счет частных инвестиций был благоустроен участок набережной Иртыша рядом с Выставочным сквером. При личном участии губернатора Виталия Хоценко в переговорах с крупным инвестором уже в этом году будет завершен масштабный проект благоустройства территории Омской крепости.

Образование: капитальный ремонт и строительство школ

Сергей Шелест напомнил, что многие школы Омска были построены еще в довоенное время, и их модернизация стала жизненно необходимой. С 2023 года в Омске капитально отремонтировано 16 школ. Только за прошлый год обновление завершилось в 14 образовательных учреждениях, на что было направлено почти 2,7 млрд рублей. Депутаты не раз лично выезжали на объекты, чтобы оценить ход работ и открывать обновленные здания вместе с педагогами и учениками.

Как подчеркнул мэр, создание современных условий для обучения и воспитания детей остается безусловным приоритетом всех уровней власти. При этом совместная работа в Омском городском совете, с правительством Омской области позволяет находить ресурсы для реализации даже самых сложных проектов.

К примеру, с 1 сентября вновь распахнет двери для учеников гимназия № 88, при реконструкции которой пришлось столкнуться с жестким дефицитом средств и недобросовестностью подрядчиков. Еще один показательный пример – новая школа в микрорайоне «Серебряный берег», строительство которой длилось несколько лет. Она примет учеников уже в этом году.

Кроме того, продолжается строительство детсада на проспекте Мира и ремонт здания начальной школы гимназии №85. Работы ведутся за счет инфраструктурного сбора с застройщиков на развитие социальной инфраструктуры города.

Дороги и мосты

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в прошлом году были капитально отремонтированы дороги на улицах Воровского, Герцена, 7-я Северная, Заозерная, Ленина. Выполнение плана составило 100 %. А в целом с 2022 года по нацпроекту была отремонтирована 41 дорога. Обновляется не только дорожное полотно – обустраиваются тротуары, остановочные пункты, устанавливаются долговечные гранитные бордюры. Значимыми результатами нацпроекта стал капитальный ремонт Ленинградского моста и транспортной развязки по улице 3-я Островская, начало работ на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, которые планируется завершить в этом году.

В рамках аварийно-восстановительного ремонта в прошлом году было отремонтировано более 370 тысяч кв. метров дорог — работы прошли с перевыполнением плана. Важным подспорьем в этом мэр назвал ресурсы городского асфальто-бетонного завода, на балансе которого появилась новая мощная установка, и обновление парка дорожной техники. Благодаря поддержке областного правительства, за четыре года в город пришло 134 спецмашин, половина из которых (67 единиц) поступила в прошлом году.

Результатом стал ремонт не только общегородских магистралей, но и в секторе ИЖС. В 2025 году в частном секторе было отремонтировано 54 дороги общей площадью более 82 тысяч кв. метров.

Беспрецедентный объем средств на подготовку к зиме

С прошлого года началась масштабная модернизация сетей муниципальной «Тепловой компании», износ которых приближался к 80 %. В рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на эти цели было направлено 408 млн рублей, капремонт был проведен на 11 участках, заменено 30 км тепловых сетей. В этом году капремонт запланирован на 10 участках, один из которых – переходящий объект прошлого года. Финансирование составит более 340 млн рублей.

Помимо денег по нацпроекту, городу одобрили федеральный казначейский кредит на сумму 1 млрд рублей. За счет этих средств будут построены новые тепловые коммуникации Ленинском округе, еще три объекта – капитально отремонтированы.

Капремонт тепловых сетей по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Фото: АО «Тепловая компания»

Кроме того, городские власти сумели добиться от ресурсоснабжающих организаций серьезных вложений в инфраструктуру. В общей сложности на подготовку Омска к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов будет направлено 17,6 млрд рублей – беспрецедентная цифра.

- Для нас это важное стратегическое направление, от которого зависит и комфорт проживания в городе, и возможности для его развития, - подчеркнул Сергей Шелест.

О чем еще говорил мэр

- За 2022-2025 годы парк пополнился на 182 автобуса и 49 троллейбусов, начал работу новый троллейбусный маршрут № 7М. После завершения ремонта моста у Телецентра новые линии свяжут Левобережье с правобережной частью города – Нефтяниками и железнодорожным вокзалом. Кроме того, в планах приобретение автобусов-«гармошек» большого класса вместимости.

- За период 2022-2025 годов в городе построено 105 линий наружного освещения общей протяженностью 100, 1 км, восстановлено 66 ЛНО (46,6 км).

- По итогам участия в федеральной программе газификации в 2025 году 2118 домовладений получили голубое топливо. Всего за 4 года с печного отопления на газовое переведено более 5600 домовладений.

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