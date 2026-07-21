Ольга Илютикова: «Город не только закрывает свои социальные обязательства, но и планомерно развивается»

Фото: Сергей Сапоцкий

Откуда взялся дефицит?

В конце 2025 года городской бюджет на 2026-й год впервые за последние 13 лет был сверстан как бездефицитный – расходы в нем были равны доходам. В настоящее время годовой дефицит городского бюджета прогнозируется в сумме 789 миллиона рублей.

- Порядка 600 млн это средства, которые мы получили от застройщиков по инфраструктурному сбору. Это целевые деньги, на которые будет вестись строительство детского сада на 310 мест по проспекту Мира. Таким образом, дефицит больше математический, чем фактический. Реально увеличить расходы бюджета на 180 млн нам пришлось в апреле в связи с чрезвычайной ситуацией на доме по улице Королева, 4А. Эти средства были направлены на незамедлительное расселение жильцов. Таким образом, реальный дефицит минимален. Город соблюдает условия соглашения правительства Омской области с Минфином РФ о бюджетных кредитах, не превышая планку в 25 % рыночных заимствований, - пояснила директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова.

При этом главный финансист города уточнила, что на сегодняшний день выплаты переселенцам составили 321 млн рублей. Еще на 20 миллионов документы от жильцов уже поступили и находятся в обработке.

Динамика пополнения - положительная

За истекший период изменения в бюджет города вносились уже пять раз, и на сегодняшний день доходы казны увеличились на 3 млрд рублей – до 43 млрд.

В первом полугодии 2026 года доходы и расходы сформировались в рамках планируемых параметров. В муниципальную казну поступило 20,4 миллиарда рублей - 47,3 % от годового прогноза. Основное увеличение произошло за счет поступления межбюджетных трансфертов и увеличения налоговых доходов.

- В части налоговых доходов наибольший рост мы получили по НДФЛ. В период с января по апрель средняя заработная плата у крупнейших работодателей региона увеличилась на 12 %, что сразу же позитивно отразилось на бюджете, - пояснила Илютикова.

По неналоговым доходам в этом году казна лишилась средств от пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, которые осуществляет муниципальное пассажирское предприятие. Изменения связаны с тем, организация была переведена на другую форму контрактов. Однако при сопоставимых условиях доходы соответствуют аналогичному периоду прошлого года.

- Город получает средства от продажи земли и других источников. Плюс более 30 млн дивидендов мы получили от ОАО «Пассажирсервис». В целом все показатели у нас в пределах планируемых цифр, и мы надеемся на 100% исполнение плана по поступлению доходов, - рассказала главный финансист.

Поддержка вышестоящих бюджетов

По межбюджетным трансфертам в казну города на настоящий момент уже пришло порядка 8 млрд рублей. Деньги поступили на счета и активно используются. Все эти средства являются целевыми и распределены на решение приоритетных задач: благоустройство, ремонт дорог и тепловых сетей в рамках нацпроектов, капитальный ремонт образовательных учреждений. К примеру, беспрецедентная сумма, 5 572 млн, предназначена в этом году для дорожного фонда. Из них 3 094 млн уже поступили.

Помимо традиционных направлений, в этом году добавилось новое – 16 млн рублей Омск получил по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

Приоритеты остаются прежними

Фактические расходы бюджета за первое полугодие 2026-го составили 22 315 млн рублей. Основные средства традиционно направлены на социальную сферу: образование (11 459 млн), ЖКХ (2 665 млн) и транспорт (1 484 млн).

При этом главный финансист отметила главную особенность формирования бюджета последних лет: он является и социальным, и инвестиционным одновременно.

- Если до 2016 года суммы адресной инвестиционной программы исчислялись в 100-150 миллионов, то сейчас речь идет о миллиарде рублей. Это позволяет городу не просто закрывать свои социальные обязательства, но и планомерно развиваться, - заключила Ольга Илютикова.

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