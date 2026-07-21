В Омске скончался Почетный работник ЖКХ России

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, пресс-служба министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области сообщила трагическую весть. Из жизни ушел Александр Бочкарев, посвятивший работе в сфере долгие годы.

Более 15 лет омич возглавлял СРО Ассоциацию «Содействие развитию ЖКХ», состоял в общественном совете при региональном минэнерго. За многолетний труд мужчину наградили звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», а также знаком отличия «За служение Омской области» III степени.

Прощальная церемония пройдет с 11:00 до 11:45 завтра, 22 июля, по адресу улица Рокоссовского, 17.

Редакция соболезнует близким и коллегам Александра Бочкарева.