Омским охотникам утвердилилимиты на добычу медведей и барсуков

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027-го охотникам разрешили добыть 565 бурых медведей и 1 145 барсуков. Соответствующие лимиты утвердили власти Омской области.

На территории региона будет добыто 26,27% от общего числа косолапых, сейчас насчитывается 2 151 зверя. Для сравнения: год назад в лесах фиксировали более 2,4 тысячи медведей, тогда разрешали отстрелить 680. Больше всего бурых хищников разрешили добыть в Тарском районе (149). В Тевризском — 83, Знаменском — 53.

Для барсуков общая численность достигает 17 143 особи, лимит установлен на уровне 6,68% от популяции. По квотам на отстрел млекопитающего из семейства куньих лидируют Черлакский район (58), Тарский (47), Тевризский (46) и Тюкалинский (40).

Ране мы писали, что сибиряк ответит за незаконную охоту на двух лосих.

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