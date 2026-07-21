За полгода 1483 человека прошли репродуктивную диспансеризацию в Омске

Фото: министерство здравоохранения Омской области

В омской поликлинике БСМП № 2 подвели итоги репродуктивной диспансеризации за первое полугодие 2026 года. По данным облминздрава,обследование прошли 1483 человека: 746 мужчин и 737 женщин. Большинство обратившихся за диагностикой — в возрасте от 31 до 49 лет.

Специалисты напомнили, что заболевания важно выявлять на ранних стадиях, чтобы сохранять фертильный потенциал. Представительницам прекрасного пола необходимо проходить анкетирование, тесты на инфекции и вирус папилломы человека. Мужчинам — также анкетирование, необходимы консультации врачей и дополнительные исследования при наличии жалоб. Объем обследований определяется индивидуально.

Репродуктивная диспансеризация доступна всем жителям Омской области в возрасте от 18 до 49 лет. Для проверки здоровья в целях предотвращения серьезных последствий нужно обращаться в поликлинику.

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