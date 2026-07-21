Опасного вредителя поймают специальные ловушки

Эти особые устройства предназначены для борьбы с капроновым жуком (Trogoderma granarium)– одним из наиболее опасных вредителей, личинки которого могут уничтожить до 70% всех зерновых запасов. Все ловушки были установлены в июне. Пока лабораторные экспертизы, проведенные специалистами аккредитованной испытательной лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в снятых ловушках имаго и личинки капрового жука не обнаружили, но в любом случае установка ловушек - это превентивная мера, которая позволяет обнаружить появление вредителя на ранних стадиях и гарантирует чистоту складов и высокое качество сырья, используемого для производства продуктов питания.

Специалисты Управления напоминают, что владельцы подкарантинных объектов должны регулярно обследовать свои склады, а использование современных средств мониторинга значительно повышает эффективность этой работы. В этому году в регионе будет установлено 1460 ловушек на 13 видов карантинных вредителей на площади свыше 143 тыс. га.