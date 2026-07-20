Осужденные омского ЛИУ-10 передали фронту более 2500 маскировочных сетей

Осужденные омского ЛИУ-10 в процессе плетения маскировочных сетей. Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

В Омской области лица, отбывающие наказание в ЛИУ-10, активно участвуют в изготовлении средств маскировки для участников специальной военной операции. С начала проведения операции они изготовили и передали по назначению свыше 2500 изделий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

«Каждый метр сети является символом единства и поддержки, а также напоминанием о том, что победа складывается не только из действий на передовой, но и из поддержки тыла», — отмечают осужденные, участвующие в процессе.

Опытные волонтеры и инструкторы ознакомили осужденных с техникой плетения. Процесс организован так, что заниматься этим может любой желающий. Маскировочная сеть для солдата на передовой не менее важна, чем бронежилет и шлем. Такие изделия используются ежедневно, они помогают скрывать позиции военнослужащих, технику, орудия и инженерные сооружения от противника. Каждый метр сети способен спасти жизнь и сохранить вооружение.

Плетение сетей стало важной частью воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание, предоставляя возможность внести реальный вклад в безопасность бойцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Омской области самостоятельно задержал серийного вора в маске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru