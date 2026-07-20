Студентка Омского ГАУ вошла в состав делегации Народного фронта в Москве

Национальный центр «Россия» в Москве. Фото: пресс-служба Омского ГАУ

Больше 1000 активистов собрались на большом форуме в Москве. Среди участников была и студента Омского ГАУ Наталья Омельченко - студентка факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации. За ее плечами не только отличная учеба, но и работа волонтером ОНФ. Девушка является лидером добровольческого коллектива Екатеринославского округа «Добро.Ру», она сплотила вокруг себя неравнодушных людей. Подробности рассказали 20 июля в Омском ГАУ.

Деятельность отряда охватывает важнейшие направления поддержки, включая адресную помощь фронту через плетение маскировочных сетей и сбор необходимых гуманитарных грузов. Кроме того, волонтеры проявляют милосердие без границ, участвуя в сборе помощи жителям, пострадавшим от наводнения в Дагестане, и поддерживая семьи из Старобельска, пережившие трагедию.

Для самой Натальи форум стал глубоким духовным опытом. По ее словам, главным событием встречи стало обращение Президента России Владимира Путина. Слова главы государства о том, что сила страны заключается в единении и братстве народов, которые приближают Победу и позволяют преодолевать любые страхи, стали для всех участников настоящим нравственным ориентиром.

Девушка поделилась впечатлениями, отметив, что быть частью огромного всероссийского волонтерского движения, где героем является любой человек, искренне любящий свое Отечество, это ни с чем не сравнимое чувство. Ей было невероятно приятно осознавать, что скромный труд замечен на федеральном уровне, и она намерена дальше принимать самое активное участие в проектах Народного фронта. Пример студентки ярко иллюстрирует лучшие черты современного российского студенчества, а факультет полностью поддерживает ее патриотический порыв.

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