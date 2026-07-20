В Омской области матери погибшего бойца вернули 200 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июля омская прокуратура рассказала об обмане жительницы Тевризского района, потерявшей сына в ходе СВО. В декабре 2025 года неизвестные по телефону убедили женщину, что полученные ею выплаты за бойца якобы незаконны. Под предлогом сохранения денег вынудили передать курьеру 4,8 млн рублей, а еще 200 тысяч перевести на указанный счет.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установили личность дроппера, которому поступила вторая часть средств. Поскольку пострадавшая не имела перед ним никаких обязательств, а у того не было законных прав удерживать деньги, прокурор района обратился в суд. Он полностью удовлетворил требования по иску о взыскании неосновательного обогащения.

Решение пока не вступило в силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.

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