Крупный производитель сельхозтехники получил омскую прописку вместо московской

Продукция предприятия поставляется в 3 страны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омский рынок сельскохозяйственного машиностроения пополнился новым юридическим лицом с местной пропиской. Как следует из открытых данных ЕГРЮЛ, в регионе прошла регистрацию компания, которая займется производством специализированных машин для обработки почвы и проведения профильных работ.

Единственным собственником промышленного предприятия и обладателем товарного знака выступает омский предприниматель Владимир Перин. Бизнесмен одновременно является основателем уже действующего на рынке завода, выпускающего почвообрабатывающую и посевную технику. Продукция омского бренда активно используется не только на территории России, но и на полях Казахстана и Монголии, охватывая сельскохозяйственные рынки 3 государств.

Несмотря на то, что сборочные линии и производственные мощности физически давно базируются в Омске, с юридической точки зрения фирма ранее имела прописку в Москве. Теперь ситуация изменилась, и в регионе появилось полноценное местное юридическое лицо. При этом 1 из структур бизнеса столичную прописку не поменяло, и дилерский центр по-прежнему остался в Москве. Перевод юридических лиц в регион фактического ведения бизнеса позволяет субъектам федерации удерживать налоговые отчисления и создавать дополнительные финансовые стимулы для развития реального сектора экономики и поддержки местных производителей.

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