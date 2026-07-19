В Омске два парня спасли котенка из 5-метровой шахты на стройке

Фото носит иллюстративный характер Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в телеграм-канале «Омичи читают» появилась трогательная история о спасении беззащитного животного. Неравнодушные горожане самостоятельно вызволили маленького котенка из глубокой заброшенной шахты на территории строительной площадки после того, как профильные экстренные службы не смогли помочь.

Инцидент произошел возле дома 23 корпус 2 по улице Пригородной. Жители соседних зданий на протяжении 3 дней слышали жалобный крик животного, доносившийся из заброшенной шахты напротив. Глубина опасного колодца составляла около 5 метров, поэтому спуститься туда самостоятельно было физически невозможно. Соседи неоднократно пытались помочь бедняге, однако охрана стройки категорически отказывалась пускать посторонних на закрытую территорию. Единственное, что удавалось сделать, это передать охраннику корм, который он сбрасывал вниз, но этого было явно недостаточно для истощенного зверька.

Отчаявшиеся жильцы обращались за помощью в МЧС, но там им отказали в выезде для помощи животному. После этого омичи разместили в социальных сетях отчаянный призыв о помощи. На него быстро откликнулись неравнодушные горожане. 2 молодых парня прибыли на место и собственными силами, проявив смекалку и смелость, вызволили малыша из заточения.

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