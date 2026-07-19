Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» определился с расписанием домашнего турнира памяти Виктора Блинова, про который ранее было уже известно, что пройдет он с 26 по 31 августа. Местом проведения вновь станет «G-Drive Арена».

Остальные участники турнира ныне те же, что в последние два-три года, это «Нефтехимик», «Локомотив», «Северсталь» и «Сибирь». Все матчи пройдут по круговой системе, каждая команда поборется с каждой, итого по четыре встречи.

День отдыха у «ястребов» будет 28 августа. В первый день турнира они сыграют против «Сибири», 27 августа против «Северстали». 29-го их соперником будет «Локомотив», 30-го — «Нефтехимик».

Самый первый, дневной, матч турнира будет 26 августа в 15:00 между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Завершит все также дневная игра 31 августа, в ней встретятся «Сибирь» и «Северсталь».

Ранее мы писали, что своими впечатлениями от Омска поделился новый защитник «Авангарда» Кирилл Адамчук.

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