Омских отельеров предупредили о 2 новых статьях за нарушение правил регистрации

Обязанность фиксации нарушений ложиться на УМВД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в УМВД России по Омской области рассказали о важных изменениях в законодательстве, касающихся сферы туризма и гостиничного бизнеса. Как сообщили в управлении по вопросам миграции регионального полицейского ведомства, новые нормы оптимизируют административную ответственность для владельцев средств размещения за нарушение правил учета постояльцев.

Федеральный закон 169-ФЗ от 10 июня 2026 года вступил в законную силу 21 июня 2026 года. Документ направлен на регулирование ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих классифицированными гостиницами и хостелами. Кодекс об административных правонарушениях дополняется 2 новыми статьями. Статья 18.91 предусматривает наказание за нарушение правил миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания при предоставлении гостиничных услуг. Статья 19.153 вводит санкции за нарушение правил регистрации по месту пребывания граждан Российской Федерации. Корреспондирующие изменения также внесены в часть 4 статьи 18.9 и часть 1 статьи 19.152 КоАП.

Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел по новым статьям 18.91 и 19.153 наделены исключительно должностные лица органов внутренних дел Российской Федерации. В полиции подчеркивают, что строгий контроль за соблюдением миграционного и регистрационного законодательства необходим для обеспечения безопасности в регионе. Владельцам омских отелей, баз отдыха и квартир, сдаваемых посуточно, необходимо тщательно следить за своевременным оформлением всех документов на постояльцев через профильные порталы, чтобы избежать серьезных финансовых санкций со стороны надзорных органов.

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