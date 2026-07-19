В Омской области закупят 14790 доз вакцины от клещевого энцефалита для детей

Объем 1 дозы составит 0,25 мл, что рассчитано на детский возраст Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омскую область поступит крупная партия вакцины против клещевого энцефалита для иммунизации юных жителей региона. Поставщик препарата уже определен, а соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупку организовал региональный центр закупок. Речь идет о суспензии для внутримышечного введения, всего будет приобретено 14790 доз. Объем 1 дозы составляет 0,25 мл, что прямо указывает на применение препарата исключительно в педиатрической практике. Данная партия позволит обеспечить надежную защиту от опасной нейроинфекции для 14000 маленьких омичей. Своевременное приобретение медицинских иммунобиологических препаратов гарантирует бесперебойное проведение профилактических прививок в преддверии и во время сезона активности иксодовых клещей.

Необходимость дополнительных поставок обусловлена напряженной эпидемиологической обстановкой. По данным санитарных врачей на 15 июля 2026 года, в медицинские учреждения Омской области обратились 3186 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди пострадавших зафиксировано 995 детей. Клещевой энцефалит является тяжелым вирусным заболеванием, поражающим центральную нервную систему, и вакцинация остается самым надежным способом предотвращения инвалидизации и летальных исходов.

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