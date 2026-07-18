В небе над Омском самолет столкнулся со стаей птиц на высоте 60 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщили в Ространснадзоре, в небе над Омском ранним утром 3 июля произошел инцидент. Один из самолетов столкнулся со стаей птиц, когда находился на высоте 60 метров.
Командир экипажа оценил обстановку и решил не прерывать рейс. При осмотре лайнера в конечной точке маршрута специалисты не обнаружили следов пернатых. Ведомство провело проверку и вынесло воздушной гавани предупреждение из-за большого количества птиц в зоне курсирования самолетов.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала о новых сбоях в расписании местного аэропорта.
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