Глава СКР потребовал доклад о жилье для сирот Омской области

Александр Бастрыкин Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях опубликовано коллективное омичей из числа детей-сирот к главе СК России. Они сообщили, что не могут реализовать право на получение жилья из-за недостаточного финансирования. Выдается крайне мало квартир и сертификатов. Об этом в ведомстве рассказали 18 июля.

Следственные органы уже расследуют уголовное дело по статье №293 УК РФ — «Халатность». Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе разбирательств. В центральный аппарат сообщат также о принятых мерах по защите прав граждан и по доводам обращения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в Москве.

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