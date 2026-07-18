В Омской области 11-летня девочка получит компенсацию из-за укуса собаки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Колосовском районе суд обязал муниципалитет выплатить 15 тысяч рублей компенсации 11-летней девочке. В январе 2025 года ребенка укусила безнадзорная собака. Об этом рассказали 17 июля в прокуратуре Омской области.

Инцидент произошел по дороге в местный историко-краеведческий музей. Пострадавшая обратился в больницу, где получил первую помощь. Надзорное ведомство установило, что у животного не было хозяина. Напомни, ответственность за отлов бездомных псов лежит на органах местного самоуправления.

Прокуратура подала иск в суд, требования были полностью удовлетворены. Ответчик оформил апелляцию, однако областная инстанция оставила решение без изменений, оно уже вступило в силу.

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