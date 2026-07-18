Фирма «Феникс», собиравшаяся строить в Омске крематорий, начала самоликвидацию

Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Компания «Феникс», которая в 2019 году получила участок в Кировском округе Омска под строительство крематория, приняла решение о самоликвидации. Об этом свидетельствуют данные портала «Федресурс».

Единственный учредитель и директор Максим Максимов 13 июля 2026 года принял решение о прекращении работы фирмы. Она была зарегистрирована в Екатеринбурге, основная деятельность — организация похорон и сопутствующие услуги. 7 лет назад «Феникс» получил в аренду участок на улице 3-й Казахстанской пятилетний срок. Когда договор истек, его не продлили, а за новым разрешением в мэрию никто не обращался.

По данным сервиса «Руспрофиль», в 2025 году у компании не было ни выручки, ни хозяйственной деятельности.

Напомним, первый омский крематорий строит другая фирма — московская компания «Помощь». Объект должен появиться в Надеждинском поселении недалеко от областного центра. Сроки сдачи, по последней информации, запланированы на август-сентябрь 2026 года.

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