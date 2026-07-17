В Омске потратили 145 миллионов на размещение беженцев с Украины с 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Областное министерство региональной безопасности заключило новый контракт с гостиницей «Иртыш» об организации проживания и питания беженцев с Украины. Выделенная сумма рассчитана по времени на месяц.

Величина контракта составляет почти 1,4 млн рублей. Из них около 951 тыс. запланировано на размещение 992 человек, еще 432 тыс. — на организацию питания.

«Иртыш» уже достаточно давно привлекается к подобным контрактам. А если говорить не только о нем, но и размещении людей, бежавших с Незалежной, начиная с 2022 года, то бюджет региона потратил на это 145 млн рублей, считая и нынешний контракт. Таковы данные портала Rusprofile.

Известно, что беженцы при этом активно получают гражданство России, устраиваются на работу, получают различное временное жилье в другом варианте. А параллельно в регионе продолжают давать жилье беженцам и из других стран, например, Сирии.

Ранее мы писали, что в Омске гостей Федерального Сабантуя примет гостиница «Турист».

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