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НовостиПроисшествия17 июля 2026 11:35

В Омской области горел жилой дом, на месте пожарным помогла Росгвардия

Пожар произошел в Шербакуле
Кирилл Янчицкий
Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии оказали помощь при тушении пожара в одном из жилых домов поселка Шербакуль. Сообщила об этом пресс-служба ведомства.

«Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны совместно с собственником оперативно обесточили здание, перекрыли газовый стояк, после чего помогли эвакуировать из опасной зоны документы и наиболее ценное имущество», — рассказали в управлении.

Правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта и организовали оцепление. В дальнейшем они помогали прибывшему пожарному расчету МЧС до полной ликвидации возгорания.

Ранее мы писали, что в Омске пожар в девятиэтажке заставил ее жильцов выскочить на улицу в три часа ночи.

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