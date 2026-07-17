В Омской области горел жилой дом, на месте пожарным помогла Росгвардия

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии оказали помощь при тушении пожара в одном из жилых домов поселка Шербакуль. Сообщила об этом пресс-служба ведомства.

«Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны совместно с собственником оперативно обесточили здание, перекрыли газовый стояк, после чего помогли эвакуировать из опасной зоны документы и наиболее ценное имущество», — рассказали в управлении.

Правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта и организовали оцепление. В дальнейшем они помогали прибывшему пожарному расчету МЧС до полной ликвидации возгорания.

Ранее мы писали, что в Омске пожар в девятиэтажке заставил ее жильцов выскочить на улицу в три часа ночи.

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