Второй раз за месяц в Омской области сутки прошли без аварий с пострадавшими

Фото: Кирилл Янчицкий.

За сутки 16 июля в Омской области на дорогах не было аварий с пострадавшими. Таковы данные областной Госавтоинспекции, подобное произошло, насколько заметила КП-Омск, второй раз за текущий июль.

Ведомство уточнило, что при надзоре инспекторы возбудили 594 административных дела за нарушения ПДД, из них 67 за нарушения ПДД, которые допустили пешеходы. Случаев пьяного вождения или отказа от прохождения медосвидетельствования на предмет алкоголя в крови было 12. За нарушение правил перевозки детей протоколов было составлено 18. Проезд на красный сигнал светофора был всего один. За нарушение правил проезда пешеходных переходов дел возбуждено 16.

Ранее сутки без ДТП с пострадавшими прошли в регионе 5 июля.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru