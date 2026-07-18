Обойдется без дождей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жаркий день ожидается в Омске сегодня, 18 июля. Температура воздуха составит +22...+28 градусов. Данные уточнил сервис «Яндекс.Погода».

Утром небо будет ясным, затем обещают переменную облачность. Осадки в выходной горожан не потревожат. Не очень комфортными прогулки могут оказаться из-за порывистого ветра. Он подует с запада и северо-запада со скоростью от 3,2 м/с до 15 при порывах. Ожидаемая влажность воздуха: 46-69 процентов. Атмосферное давление 742-743 миллиметров ртутного столба.

Метеочувствительные люди в течение суток смогут ощутить небольшое воздействие слабой магнитной бури.

Ранее мы рассказали о серьезной опасности теплового удара для детей.

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