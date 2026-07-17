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НовостиПроисшествия17 июля 2026 9:44

В омском селе в огромных масштабах пытались торговать «серым» алкоголем

Немаркированная алкогольная продукция спокойно отпускалась в местном магазине
Евгения ДЕМИНА
Фото: УМВД по Омской области

Фото: УМВД по Омской области

В селе Некрасовка Кормиловского района в огромных масштабах продавали «серый» алкоголь. Сбыт немаркированной подакцизной продукции организовал 39-летний владелец местного сельского магазина.

Как сообщили в УМВД по Омской области, собственно, в этой торговой точке мужчина и планировал его реализовывать. Масштабы незаконной торговли обещали быть впечатляющими – владелец сельпо приготовил для реализации 2874 бутылок алкоголя на общую сумму около 1 млн рублей. Немаркированный алкоголь он приобрел для перепродажи в Омске.

Сейчас против предпринимателя заведено уголовное дело по статье «Незаконный оборот алкогольной продукции». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Приговор обещает быть жестким как сообщили в полиции, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за сбыт немаркированного табака.

Ранее КП-Омск рассказывала, что омича обвинили в убийстве знакомого у дома на Крупской

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