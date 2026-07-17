В омском селе в огромных масштабах пытались торговать «серым» алкоголем

Фото: УМВД по Омской области

В селе Некрасовка Кормиловского района в огромных масштабах продавали «серый» алкоголь. Сбыт немаркированной подакцизной продукции организовал 39-летний владелец местного сельского магазина.

Как сообщили в УМВД по Омской области, собственно, в этой торговой точке мужчина и планировал его реализовывать. Масштабы незаконной торговли обещали быть впечатляющими – владелец сельпо приготовил для реализации 2874 бутылок алкоголя на общую сумму около 1 млн рублей. Немаркированный алкоголь он приобрел для перепродажи в Омске.

Сейчас против предпринимателя заведено уголовное дело по статье «Незаконный оборот алкогольной продукции». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Приговор обещает быть жестким как сообщили в полиции, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за сбыт немаркированного табака.

Ранее КП-Омск рассказывала, что омича обвинили в убийстве знакомого у дома на Крупской

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru